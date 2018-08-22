النيابة تستعجل تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط حشيش بحوزة عاطل بالسلام

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة شرق القاهرة تقرير المعمل الكيماوى لكمية من الحشيش وزنت كيلو جرام ، ضبطت بحوزة عاطل، في منطقة السلام.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "أحمد.س."، 29 سنة، عاطل بمزاولة نشاطًا إجراميا بالإتجار فى المخدرات متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، 135 جنيها، 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.