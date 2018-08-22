النقل تعلن انتهاء تطوير محطة مترو المرج الجديدة نهاية ديسمبر 2018

كتب رضا حبيشى

أكد محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أن أعمال ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، وأعمال تجديد وتطوير محطة المرج الجديدة يتم تنفيذها وفق البرامج الزمنية المقررة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروعين نهاية ديسمبر 2018.

وأضاف عز، فى بيان، أن هذه الأعمال تأتى ضمن خطة تطوير الخط الأول، حيث تعمل الوزارة على النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، منوها إلى أن أعمال تنفيذ المسافة المزدوجة بين محطتى مترو المرج القديمة والجديد، بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه مصرى، ضمن خطة تحديث الخط الأول، مضيفا أن هذا الازدواج يسهم فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، والتى تعانى من كثافة الركاب، حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم، وسوف يجرى بعد الازدواج تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليا فى هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة، منوها إلى أن الازدواج سوف يسهم فى الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسى وهو 75 دقيقة وامتصاص الكثافة العالية للركاب.

وأوضح المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أن أعمال تجديد وتطوير محطة المرج الجديدة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 100 مليون جنيه، منوها أن أهمية تطوير هذه المحطة ينبع من كون هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، وبالتالى فإن تطوير هذه المحطة يؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.