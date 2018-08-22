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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:46 ص
خالد صلاح
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النفط يرتفع بدعم تراجع مخزونات أمريكا وعقوبات إيران

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:05 ص
النفط يرتفع بدعم تراجع مخزونات أمريكا وعقوبات إيران نفط _ أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسواق النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة وتراجع الدولار، كما وجدت الأسعار دعما في المخاوف من احتمال حدوث نقص في الإمدادات الإيرانية اعتبارا من نوفمبر بسبب العقوبات الأمريكية.

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 72.90 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.37 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 27 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 66.11 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس آب لتصل إلى 405.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، اليوم الأربعاء إلى 95.211 بعدما نزل 0.7 بالمئة أمس، متأثرا بتعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السياسية النقدية.

ويقلل تراجع الدولار من تكلفة النفط، المقوم بالعملة الأمريكية، على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن كميات النفط التي ستخرج من الأسواق العالمية بسبب تجدد العقوبات على إيران، رغم القلق من أن يضعف نمو الطلب في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.


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