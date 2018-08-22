"الكسب غير المشروع" يسدد أموال ضحايا شركات توظيف الأموال بنسبة 99%

كتب إبراهيم قاسم

فى الوقت الذى ضاعت فيها أحلام البسطاء من ضحايا شراكات توظيف الأموال والمستريحين، طمعًا فى الحصول على الربح السريع وفوائد كبيرة سميت وقتها بكشوف البركة، تمكن جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2018 من سداد أكثر من 99% للمستحقين من أموال أصحاب تلك الشركات المتحفظ عليها، والتى يبلغ إجماليها ما يقرب من 20 مليونا و625 ألف جنيه لـ3454 مستحقًا.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن المدعى العام الاشتراكى، والذى أطلق عليه بعد ذلك اسم جهاز الكسب غير المشروع، كان حريصًا منذ تلقيه عددًا من شكاوى المواطنين بالنصب عليهم من شركات توظيف الأموال والشركات الاستثمارية وعددها 6 شركات هى "السعد للاستثمار، المراكشى، الحجاز للتنمية العقارية، الهدى مصر، بدر للاستثمار" بجانب "شركة السلام" المالكة لعبارة السلام 98 التى غرقت فى مياه البحر الأحمر عام 2006، وهو ما دفعه بالتحفظ على أموالها وممتلكات أصحاب هذه الشركات لضمان حقوق الضحايا وسداد مستحقاتهم من أموال أصحاب الشركات.

وأشارت المصادر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى صرف مستحقات الضحايا من الأموال المتحفظ عليها بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم من خلال تحرير كشوف لكل شركة، تضمنت أسماء المودعين وأرقام حساباتهم وأرصدتهم المتبقية وتاريخ الصرف لكل مودع خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتى 30 سبتمبر 2015، حيث تم تحديد عدد 200 مودع يتم الصرف له يوميًا بإدارة الأموال بجهاز الكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن الجهاز صرف مستحقات 4507 مودعين.

وأوضحت المصادر، أنه خلال عام 2016 تبين وجود عدد من المستحقين لم يتقدموا حتى تاريخه لصرف المستحقات المتبقية لهم قبل الخاضعين السابقين للحراسة، وعددهم 3354 شخصًا وهو ما دفع جهاز الكسب غير المشروع إلى دعوة المواطنين الذين لم يقوموا بالصرف بالتوجه للجهاز خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.

وذكرت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع صرف جميع أموال المستحقين عن الـ"6" شركات بإجمالى 20 مليونًا و625 ألف جنيه، حيث تم الصرف 387 مودعًا من المودعين لـشركة "السعد للاستثمار"، بإجمالى مبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه، كما تم الصرف لنحو 2963 مودعًا من المودعين لشركة "الهدى" بإجمالى 8 ملايين و320 ألف جنيه، كما تم الصرف لـ320 مودعًا من المودعين لشركة "المراكشى" بإجمالى مليون جنيه وتم الصرف لـ8 مستحقين من ضحايا عبارة السلام بقيمة 3 ملايين و205 آلاف جنيه.

وبلغت نسبة ما تم صرفه للمستحقين عن شركة "الحجاز للتنمية العقارية" 100% من إجمالى إيداعاتهم، لعدد 596 مودعًا بإجمالى مليون و300 ألف جنيه، وبلغ نسبة ما تم صرفه للمستحقين عن شركة "بدر للاستثمار" 100% من إجمالى إيداعاتهم لعدد 260 مودعًا بإجمالى مبلغ 600 ألف جنيه.