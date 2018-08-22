الكرملين يتساءل: هل تريد أمريكا علاقات أفضل مع روسيا

رويترز

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن هناك حاجة لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية فى واشنطن للتعاون مع روسيا ، التى تستعد لإجتماع بين المستشار الأمريكى للأمن القومى جون بولتون ونظيره الروسى نيكولاى باتروشيف.

ومن المقرر أن يلتقى الرجلان لإجراء محادثات فى جنيف غدا الخميس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف ، إن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع مجلس الأمن الروسى اليوم لبحث المشاكل فى العلاقات مع الولايات المتحدة قبل لقاء الغد.

وأوضح الكرملين أيضا اختلافه مع تقييم بولتون بأن روسيا عالقة فى سوريا ، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت لها قوات هناك.