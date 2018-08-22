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القوى العاملة: 2 مليون جنيه تعويضاً لعامل مصرى أصيب باليونان

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:37 م
القوى العاملة: 2 مليون جنيه تعويضاً لعامل مصرى أصيب باليونان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة  بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان نجح فى متابعة وتحويل 97 ألف يورو " أى ما يوازى 2 مليون جنيه مصرى تقريبا" ، للمواطن المصرى "علي .م.ط.أ" من دمياط تعويضاً عن إصابته  أثناء العمل فى مبني بأثينا، وأصبح عاجزا تماما عن العمل نتيجة الإصابة بكسر فى القدمين  مما استلزم علاجه فترة طويلة.

وكان الوزير قد كلف المستشار العمالى بأثينا أشرف فؤاد بمتابعة حالة الموطن المذكور المعروضة علي المحاكم، الذى أفاد بتقرير عرض علي الوزير محمد سعفان، أشار فيه إلي أنه بعد  العـديـد مـن الإجراءات القضائية سواء في محكمه الدرجة الأولى فى أثينا، وفي محكمه الاستئناف، وفي المحكمة العليا، تم الحصول على الحكم الذى منح له التعويض بعد خصم الرسوم والنفقات وتم تحويل  الصافى وقدره 97 ألف يورو له إلى بلده على الحساب البنكى الخاص بإجمالى ما يوازى 2 مليون جنيه مصري تقريبا.

وقد اتصل المستشار العمالى بأثينا بالمواطن المصري للتأكد من أنه تم تحويل المبلغ بالكامل بحسابه البنكى، موجها الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، ومكتب التمثيل العمالي علي متابعة القضية حتى النهائية.

 

 


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