القبض على سائق ارتكب 8 سرقات سيارات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سائق تخصص فى سرقة السيارات، وسبق اتهامه فى 20 قضية سرقة ومخدرات .

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير ادارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات، مفادها قيام "م ع ا" 29 سنة، سائق، السابق إتهامه فى 20 قضية" سرقة بإلاكراة – مخدرات سرقة - وسائل نقل – سلاح أبيض"، وأخرهم القضية رقم 2416/2017 جنح قسم كفر الدوار – بأمن البحيرة " سرقة "، وذلك بمزاولة نشاطاً إجراميا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر طبلة الكونتاك.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، واعترف بارتكاب "8 " حوادث سرقات سيارات، وبإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات، وبعرضها علي المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.