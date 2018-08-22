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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:13 م
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القبض على سائق ارتكب 8 سرقات سيارات بالإسكندرية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:51 ص
القبض على سائق ارتكب 8 سرقات سيارات بالإسكندرية حبس - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سائق تخصص فى سرقة السيارات، وسبق اتهامه فى 20 قضية سرقة ومخدرات .
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير ادارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات، مفادها قيام "م ع ا" 29 سنة، سائق، السابق إتهامه فى 20 قضية" سرقة بإلاكراة – مخدرات سرقة - وسائل نقل – سلاح أبيض"، وأخرهم القضية رقم 2416/2017  جنح قسم كفر الدوار – بأمن البحيرة " سرقة "، وذلك بمزاولة نشاطاً إجراميا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر طبلة الكونتاك.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، واعترف بارتكاب "8 " حوادث سرقات سيارات، وبإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات، وبعرضها علي المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة،  قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
 
 
 
 

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