الصوفيون يتوافدون على مقام سيدى أبو الحسن الشاذلى بالبحر الأحمر

أسوان - صلاح المسن

يحرص الآلاف من المنتمين للطرق الصوفية، وأهالى محافظة أسوان على زيارة مقام العارف بالله سيدى أبو الحسن الشاذلى بمنطقة وادى وجبل حميثرة جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على مدار العام وخاصة فى عيد الأضحى.

كما يحرص الكثير من المريدين من أبناء الطرق الصوفية بأسوان، على زيارة مقام العارف بالله سيدى أبو الحسن الشاذلى فى الليلة الختامية التى تتزامن مع وقفة عرفة.

يقول " بدرى منصور "من أهالى أسوان إنه يزور مقام سيدى أبو الحسن الشاذلى للمرة الثانية، حيث شرف بالزيارة من حوالى خمس سنوات، لافتاً إلى أن الكثير من أفراد أسرته وبلدته زاروا ضريح سيدى أبو الحسن الشاذلى بشكل متصل لمدة 15 سنة وعشرين سنة.

ويضيف "أحمد حسان" من أهالى أسوان أن زيارة مقام العارف بالله سيدى أبو الحسن الشاذلى، تستغرق يوم أو يومين ولكن يفضل أن تكون الرحلات بشكل جماعى لأنها رحلة شاقة فى قلب الصحراء.

فيما يقول "سليمان على" من أهالى أسوان إن ارتفاع أسعار الرحلات الجماعية حال دون مشاركة البعض على زيارة المقام، مطالبا بتوفير أتوبيسات بأسعار مناسبة خاصة فى ظل الاعداد الكبيرة التى تقوم بالزيارة، خاصة فى ظل خطورة وقوع حوادث مرورية، فضلا عن ضرورة إحياء فكرة إنشاء خط سكة حديد ادفو مرسى علم أو عن طريق أسوان البحر الأحمر، وكل ذلك سوف ينعكس على تنمية جنوب الصعيد وربط أسوان بالبحر، بالإضافة إلى دعم السياحة بشكل عام والسياحة الدينية متمثلة فى زيارة مقام العارف بالله سيدى أبو الحسن الشاذلى.