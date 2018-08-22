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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:55 م
خالد صلاح
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الدفاع العراقية تؤكد تأمين غرب الأنبار والشريط الحدودى مع سوريا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:18 م
الدفاع العراقية تؤكد تأمين غرب الأنبار والشريط الحدودى مع سوريا قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أكدت وزارة الدفاع العراقية تواصل جهودها لتأمين مناطق غرب الأنبار ومسك الشريط الحدود الفاصل مع سوريا.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الفضائية العراقية مساء اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها -فى بيان- إن "جهود قيادة عمليات الجزيرة تتواصل لتأمين مناطق غرب الأنبار والشريط الحدودى الفاصل مع سوريا لمنع تسلل الإرهاب إلى داخل الأراضى العراقية مما انعكس إيجابا على الأمن الداخلى فى قضاء حديثة وبقية المدن الأخرى التى أشاد ساكنيها بجهود الجيش العراقى وتضحياتهم التى أعادة الحياة إلى مناطقهم".

وأضاف البيان أن "أهالى حديثة عبروا عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية المتبعة وطريق تعامل رجال الجيش معهم فضلا عن جهودهم الرامية إلى التنسيق مع الدوائر الخدمية وتوفير المتطلبات التى يحتاجها أهالى القضاء".


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