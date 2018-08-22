"التحرير الفلسطينية" تدين تصريحات ترامب حول إبعاد القدس عن طاولة المفاوضات

أ ش أ

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء فى ولاية فرجينيا، والتى أكد فيها أنه تم إزالة قضية القدس من على طاولة المفاوضات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى المنظمة أحمد التميمى "إن التصريحات التى أدلى بها ترامب هى استمرار للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، واستمرار للأوهام التى تعيشها الإدارة الأمريكية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فى أية تسويات مستقبلية".

وأضاف "لا نعلم عن أى مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة فى قلوب الشعب الفلسطينى، والشعوب العربية والإسلامية، وإذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من هذه القلوب".

وأكد موقف القيادة الفلسطينية، وفى مقدمتها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الرافض بشكل مطلق لـ"صفقة القرن"، ولكامل السياسة الأمريكية المتعلقة بحل الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لن تجد فلسطينيا واحدا يوافق على سياساتها.