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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:51 ص
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البنك المركزى يعلن 1.2 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر خلال 3 أشهر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:00 ص
البنك المركزى يعلن 1.2 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر خلال 3 أشهر طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال البنك المركزى المصرى، إن حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، سجلت زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، حيث سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.
 
وتعد الصادرات، إحدى 5 مصادر رئيسية لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى جانب السياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.
 
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لزيادة الصادرات إلى الخارج، وترشيد الاستيراد، وهو ما يعزز أرصدة العملة الصعبة لمصر، ويمكن البنك المركزى من رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة، من أرصدته الحالية البالغة أكثر من 44 مليار دولار.
 
 
 

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