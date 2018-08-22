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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 26 35 
وسط الدلتا 25 34
الإسكندرية 25 31
بلطيم 26 32 
مطروح 24 31 
السلوم 21 32
سيوة 25 36
بورسعيد 26 31
دمياط 26 31
العريش 22 33
رفح 21 32 
الإسماعيلية 24 35
السويس 25 36 
رأس سدر 26 37
نخل 19 35
نويبع 28 33
طابا 26 32 
كاترين 18 32
الطور 29 35
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 29 38
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 36
بنى سويف 24 37
المنيا 23 37 
أسيوط 25 37
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 29 40
الوادى الجديد 27 40
شلاتين 25 38
أبو رماد 26 37
رأس حدربة 27 36
حلايب 27 36
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 32 45 
المدينة 30 43
الرياض 28 42
المنامة 33 39
أبوظبى 32 42
الدوحة 31 41
الكويت 31 47
دمشق 18 36
بيروت 26 30
عمان 17 32
القدس 20 29 
غزة 24 31
بغداد 28 44
مسقط 28 33 
صنعاء 15 30
الخرطوم 27 38
طرابلس 24 30
تونس 21 29
الجزائر 20 27
الرباط 19 28
نواكشوط 25 30
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 16 32 
اسطنبول 23 30
إسلام آباد 26 34
نيودلهى 28 34
جاكرتا 24 34
بكين 21 28
كوالالمبور 24 32
طوكيو 26 32
أثينا 24 32
روما 19 32
باريس 16 29
مدريد 20 35
برلين 19 29
لندن 15 24
مونتريال 14 24
موسكو 8 19
نيويورك 18 29
واشنطن 18 30

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