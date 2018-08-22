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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:16 م
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استقالة رئيس اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق فى انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:36 م
استقالة رئيس اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق فى انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين احتجاجات غزة
أ ش أ
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تقدم البروفيسور ديفيد كرين رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتحقيق فى انتهاكات السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال احتجاجات يوم الارض للعام الحالى،  باستقالته كرئيس وعضو باللجنة إلى رئيس المجلس السفير فويسلاف سوك لأسباب وصفها بالـ"شخصية".

وقال رونالدو جوميز المتحدث باسم المجلس -فى بيان اليوم الأربعاء- إن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل استقالة كرين الذى تم تعيينه فى 25 يوليو الماضى،  وإنه سينظر فى الخطوات التالية لتلك الاستقالة من اللجنة التى تضم عضويتها سارة حسين (بنجلاديش) وكارى بيتى مورونج (كينيا(.

يشار إلى أن اللجنة التى تشكلت فى مايو الماضى بموجب قرار لمجلس حقوق الانسان من المقرر أن تقدم تقريرا شفهيا للمجلس خلال دورة انعقاده العادية فى 24 سبتمبر المقبل.

 

 


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