إقبال المواطنين على المراكب النيلية ببنها فى ثانى أيام عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت المراكب النيلية بكورنيش النيل ببنها فى القليوبية، استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت أعداد متوسطة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى، وبدأت فى الزيادة خلال ساعات اليوم.

وأكدت المهندسة نجوى العشيرى رئيس مجلس ومدينة بنها، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المراكب بصفة دورية بالتعاون مع المسطحات المائية بالمحافظة للتأكد من سلامة المراكب وسريان التراخيص والإلتزام بالأعداد المقررة، منعا لحدوث أية كوارث قد تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة والأمان.

وأضافت رئيس مجلس مدينة بنها، أنه تم وضع لوحات إرشادية بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع اقتراب المراكب من مناطق محددة حتى لا تتعرض لحادث أو غرق وإزهاق أرواح المواطنين.