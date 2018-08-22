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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:44 م
خالد صلاح
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إقبال المواطنين على الحدائق العامة و100 سيارة إسعاف أمام منتزهات سوهاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:06 م
إقبال المواطنين على الحدائق العامة و100 سيارة إسعاف أمام منتزهات سوهاج اقبال المواطنين على الحدائق العامة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الحدائق العامة والمتنزهات بسوهاج قد شهدت اليوم إقبالًا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحي المبارك إذ توافد المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة على الكورنيش الشرقى وجزيرة الزهور وجزيرة قرمان وحمام السباحة بالاستاد الرياضى والأندية للاحتفال بالعيد.

وشدد المحافظ  فى بيان له على توفير الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وأن تعمل العبارات النهرية من مدينة ناصر إلى جزيرتى قرمان والزهور، لنقل المواطنين طوال اليوم، والتأكد من إلتزام العاملين بالحدائق والمتنزهات بالتواجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتنسيق التام مع الإسعاف والمرور والمسطحات المائية للتعامل مع أى مشكلة طارئة.

وكلف عبدالمنعم رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بالمتابعة الميدانية المتواصلة للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال تلك المناسبة، حيث إن هناك أكثر من مائة سيارة إسعاف منتشرة بأماكن تواجد المواطنين لتوفير الخدمات الطبية، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

يذكر أن المحافظة استعدت لهذه المناسبة من خلال إعلان حالة الطوارئ بكل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديريات الخدمات ومديرية الأمن والمرور والإسعاف والمسطحات المائية، بهدف توفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير أجواء حضارية آمنة للاحتفال.

 

 

 

 


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