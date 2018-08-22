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ألمانيا تدعو لتأسيس نظام مالى بعيد عن أمريكا لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:05 م
ألمانيا تدعو لتأسيس نظام مالى بعيد عن أمريكا لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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دعا وزير الخارجية الألمانى، هيكو ماس، إلى إنشاء نظام جديد للمعاملات المالية يستثنى الولايات المتحدة، التى انسحبت من الاتفاق النووى الإيرانى وهددت بفرض عقوبات على أولئك الذين يصرون على البقاء ضمن الاتفاق.

وفى مقالة إفتتاحية نشرتها صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أشاد وزير الخارجية الألمانى بالعلاقات القوية التى جمعت واشنطن وبرلين بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه حذر قائلا "عندما تتجاوز الولايات المتحدة الخطوط الحمراء، يجب علينا نحن الأوروبيين الموازنة بقدر الإمكان".

ودعا إلى ضرورة العمل على تعزيز إستقلال أوروبا من خلال إنشاء قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة وإنشاء صندوق نقد أوروبى وبناء نظام "Swift" مستقل. مضيقا "الشيطان يكمن فى آلاف التفاصيل لكن كل يوم تستمر الصفقة هو أفضل من الأزمة شديدة الانفجار التى تهدد منطقة الشرق الاوسط."

وانضمت ألمانيا إلى حلفاءها الأوروبيين فرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب روسيا والصين فى دعم الاتفاق النووى، الذى تم توقيعه مع إيران فى يوليو 2015، بينما انسحب منه الرئيس دونالد ترامب فى مايو الماضى، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة على الدول التى تتعامل مع إيران.

 

 
 

 
 
 

 


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