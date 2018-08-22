أجهزة الأمن الروسية تضبط خلية تابعة لـ"داعش" شمال البلاد

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ألقت أجهزة الأمن الروسية ، اليوم الأربعاء ، القبض على عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة نوريلسك شمالى روسيا.

وقال المكتب الصحفى لجهاز الأمن الفيدرالى فى إقليم كراسنويارسك ، فى بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية ، إن الجهاز ، بالتعاون مع الحرس الوطنى الروسى ، أحبط أنشطة خلية إرهابية موجهة نحو أيدبولوجيا تنظيم داعش الإرهابى الدولى وتعمل فى مدينة نوريلسك بمنطقة كراسنويارك.

وأضاف البيان أن أفراد الخلية المتطرفة روجوا علنا لتنفيذ أعمال إرهابية، ودعوا للمشاركة فى القتال بصفوف الجماعات المتشددة، وعملوا على تجنيد وإرسال مواطنين روس إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحة.



وصادرت قوات الأمن الروسية وسائل اتصال نسقوا بواسطتها نشاطاتهم ، إضافة إلى كتب متطرفة وبطاقات مصرفية إستخدمت لتحويل أموال لصالح "داعش".