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27 أغسطس موعد عودة أول أفواج حجاج الجمعيات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:13 م
27 أغسطس موعد عودة أول أفواج حجاج الجمعيات حجاج بيت الله الحرام
مكة المكرمة - محمود عبد الراضى
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صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية بدءوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى فى رمى الجمرات فى أول أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الأعظم مشيرا إلى أن اعضاء البعثة متواجدين مع الحجيج ميدانيا حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لمناسك الحج فى سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

 

هذا وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اجرت اتصالا هاتفيا وبعثة الوزارة الرسمية لحج الجمعيات للاطمئنان على الحجيج بعد نجاح نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة والتى تمت بيسر وصولا إلى منى حيث تم تسكين الحجيج فى مخيماتهم حيث انتهى الحجيج من رمى جمرة العقبة الكبرى.

 

ويتابع عبد الموجود الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعل منى إلى مكة المكرمة والتى ستتم مع فجر يوم الخميس بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الجمعة للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الاهلية من الحجاج المتعجلين وبعد التأكد من عمل طواف الافاضة للحالات الخاصة مع استئناف عمل لجان مطار جدة والمدينة فى بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة حيث من المقرر بدء الجسر الجوى لرحلات عودة حجيج الجمعيات فى 27 من الشهر الجارى على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا حتى 10 سبتمبر مؤكدا وجود تمثيل لبعثه الجمعيات بمكة المكرمة لحين نزوح الحجاج إلى المدينه المنورة أو جدة بالنسبة لمن حان وقت سفره للقاهرة.

 

هذا ويذكر أن الحالة الصحية للحجيج جيدة ويتم متابعة 6 حالات للغسيل الكلوى تغسل بانتظام مع ارتفاع حالات الوفيات الطبيعية بين حجيج الجمعيات الاهلية إلى 3 حالات وهم الحاج مسعد عبد الحميد من الغربية 70 عاما والحاجة فاطمة عبد الحميد عبيد 66 عاما من الإسكندرية والحاجة سميرة محمد إبراهيم 53 عاما من البحيرة وكلها وفيات طبيعية نتيجة هبوط فى الدورة الدموية.

 


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