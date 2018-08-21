17 عملية قلب مفتوح و171 قسطرة وألف جلسة غسيل.. جهود السعودية فى موسم الحج

كتب محمد رضا

عقدت الجهات السعودية المشاركة فى تنظيم موسم حج 1439 هـ، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، لتوضيح بعض المعلومات عن الإجراءات المتخذة منذ انطلاق موسم الحج، حيث قال متحدث وزارة الداخلية السعودى، "لمسنا نتائج إيجابية لحج هذا العام"، فيما أكد المتحدث الرسمى لقوات أمن الحج، ضبط 192 مكتب وهمى وإعادة أكثر من 900 ألف شخص مخالف و253 ألف مركبة.

ومن جهته، قال متحدث وزارة الصحة، أجرينا 17 عملية قلب مفتوح و171 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى أكثر من 1000 جلسة غسيل كلوى أجريت للحجاج، بينما قال المتحدث الرسمى لوزارة الحج والعمرة، إنه تم إيصال 21 ألف حاج تائه بين عرفات ومنى فى يوم التروية.



المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية



المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة



المتحدث باسم قوات أمن الحج