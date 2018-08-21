وكالة تصنيف: البنوك الأوروبية بإمكانها مواجهة أزمة الليرة التركية

(رويترز)

قالت وكالة دي.بي.آر.إس للتصنيفات اليوم الثلاثاء أن التأثير الواقع على رؤوس أموال البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على أزمة الليرة التركية هو تأثير محكوم تسهل مواجهته، مؤكدة فى الوقت نفسه أن هناك توقعات بتأثيرات سلبية على الأرباح.

وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافا على تركيا، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هى بي.بي.في.إيه وأونى كريديت وبي.إن.بى باريبا وآي.إن.جى وإتش.إس.بي.سي.

وأضافت أنها تتوقع تأثيرا سلبيا على الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك.

وقالت دي.بي.آر.إس فى بيان "على الرغم من ذلك، ترى دي.بي.آر.إس أن التأثير الإجمالى هو تأثير محكوم فى ضوء تنوع نماذج عمل البنوك واستراتيجياتها الموضوعة لانكشافاتها على الأسواق الناشئة".