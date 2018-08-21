وزير التنمية المحلية يوجه بإنشاء وحدات جديدة لتمكين المرأة بالمحافظات

كتب - أشرف عزوز

وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإنشاء وحدات جديدة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل على نشر ثقافة تمكين المرأة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، منوها بأن نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية بالوزارة بلغت نحو 38%.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير التنمية المحلية أكد حرصه على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة للوفاء بمتطلبات تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية وتحقيق التنمية الشاملة.. مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات تبلغ نحو 8% من إجمالي عدد القيادات، موضحا أن الوزارة حصلت على شهادة تقدير من المجلس القومي للمرأة في شهر مايو 2018 عقب عرض تقرير للوزارة يرصد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم إدراج إدارة مستحدثة تم اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممولة من وزارة المالية تحت مسمى "الإدارة العامة لتكافؤ الفرص" لتكون هذه الإدارة معنية بشئون المرأة وتتبع قطاع شئون مكتب الوزير مباشرة.

ورصدت إدارة الإعلام بالوزارة أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتمكين ودعم المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حيث تم تعيين 84 سيدة في الوظائف القيادية بالوزارة بنسبة تمثيل نحو 38% من إجمالي نسبة القيادات، وتعيين 49 سيدة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بنسبة تمثيل 8% من إجمالي عدد القيادات.

وحول جهود الوزارة في مشروعات الإقراض التي يمولها صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض نحو 1835 مستفيدة لتنفيذ مشروعات اقتصادية أوخدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، حيث تم إقامة 1835 مشروعا بإجمالي مبلغ 8 ملايين و868 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 1/1/ 2017 وحتى 30/4/2018، فيما بلغت نسبة السيدات المستفيدة من مشروعات " مشروعك " نحو 35% والتي تم خلالها إقراض نحو 6 مليارات جنيه للمستفيدين وإتاحة 137 ألف فرصة عمل بالمحافظات.

كما قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والوكالات الدولية والانمائية بتنظيم عدد من البرامج والمشروعات المختلفة لتعزيز مهارات القيادات النسائية في القطاعين العام والخاص وبرنامج مجموعات الادخار والإقراض "حياة" ومشروع "حياة" للتنمية المحلية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( unido).

وتم تنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني (خلط الأعلاف وتحسين السلالات وزيادة إنتاج الألبان) ومشروعات صوب زراعية لتوفير 300 فرصة عمل وتنفيذ برنامج الادخار لتوفير الدعم المباشر لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وانضمت 650 مجموعة ادخار وإقراض للبرنامج بإجمالي 10220 عضوا، وتجاوز المبلغ المدخر نحو مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2013 وحتى 30ـ 9 ـ 2017.

وأوضح البيان أنه تم تنظيم برامج تدريبية لتعزيز مهارات القيادات النسائية بمقر المراكز الإقليمية بالمحافظات بالتعاون مع مدرسة الإدارة المحلية الفرنسية واتحاد البلديات الهولندية خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى مارس 2018 كمرحلة أولى، ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أوالوفاة غير الطبيعية، منوها بأن نسبة السيدات المستفيدات بلغت نحو 37% من إجمالي المستفيدين، حيث تم عمل 1136 شهادة أمان للسيدات المعيلات بمحافظة بني سويف.

كما قامت وزارة التنمية المحلية بتنظيم لقاءات توعية للسيدات للمشاركة في الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية من خلال "مبادرة صوتك لمصر بكرة" وتم استهداف 217966 سيدة بمحافظة بني سويف، وتم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد 59492 سيدة خلال 2017/2018 ، وخلال عام 2017 أيضاً تم عمل 200 مشروع للسيدات بالمحافظة من خلال منح السيدات قرض حسن من "جمعية تنمية المشروعات الصغيرة" بالتنسيق مع جامع النهضة ببني سويف المانحة مبلغ 50 ألف جنيه وقد وصل عدد المستفيدات 108 سيدات.

وفي إطار محافظة بنى سويف أيضاً تم تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل للسيدات للتدريب على بعض الصناعات الصغيرة وتم تدريب 50 سيدة على أعمال الخياطة والانتهاء من تدريب 3030 سيدة على التصنيع الزراعي والتجفيف والتخليل وذلك من خلال منظمة الفاو العالمية للأغذية.

كما تم تمويل عدد من مشروعات الإقراض بالمحافظة بلغت 63 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية مثل " تسمين عجول – تربية جاموس وبقر حلاب – تربية دواجن "، وذلك بمبلغ 271 ألف جنيه و687 جنيه، وتمويل 529 مشروعاً بمبلغ مليون و685 ألف جنيه، وتسليم 85 عقد للمشروعات الصغيرة بقيمة 810 آلاف جنيه.

وفي محافظة سوهاج تم تنفيذ ندوات وعمل 6 لقاءات سياسية بمركز الإعلام والتوعية بالمحافظة لتوعية السيدات على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ضمن مبادرة "صوتك لمصر بكرة" وتم استخراج 49486 بطاقة رقم قومى بالمجان، وتم فتح 30 فصل لمحو الأمية، كما تم تمويل 1005 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات التي تعمل بوظائف الإدارة المحلية، قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تدريب 21 سيدات على هندسة العملية التدريبية ، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسي الإدارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بالوزارة بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد وتدريب 39 من العاملات بالإدارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية.