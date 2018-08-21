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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 ص
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وزير الاتصالات يجتمع بـ"لجنة حقوق المستخدمين" عقب انتهاء عطلة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:00 ص
وزير الاتصالات يجتمع بـ"لجنة حقوق المستخدمين" عقب انتهاء عطلة العيد الدكتور خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين
كتبت: هبة السيد
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كشف الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن اللجنة ستجتمع قريبا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، مرجحا أن يكون الاجتماع عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك وذلك لمناقشة اهم القضايا المطروحة على الساحة اليوم بخدمات الاتصالات.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاص لـ "اليوم السابع"، انه لا يوجد اى قرار رسمى بتجميد عمل اللجنة التى تم تشكيلها نهاية اكتوبر 2017، مشيرا أن الاجتماع المقبل جاء بطلب من الوزير.

وأشار إلى أن أهم القضايا التى يولى لها اهمية فى عمل اللجنة هو تحسين مستوى جودة الخدمة.

 


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خالد شريف

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عمرو طلعت

اخبار الاقتصاد




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