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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:53 م
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هنا سوهاج الوحدة الوطنية.. مسلمون وأقباط "إيد واحدة" حتى فى صلاة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:53 م
هنا سوهاج الوحدة الوطنية.. مسلمون وأقباط "إيد واحدة" حتى فى صلاة العيد الشاب مينا
سوهاج - محمود مقبول
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فى رسالة توضح الوحدة الوطنية والحب والمودة بين المسلمين والأقباط فى مصر، حضر شاب مسيحى بسوهاج صلاة عيد الأضحى المبارك، ليقدم التهانى لإخوته المسلمين، مشيرا إلى أنه لا يفوت أى مناسبة دينية دون المشاركة فيها.

لم يكتف "مينا" فقط بالمشاركات بل أنه يقوم أيضا بالمساعدة فى فرش الساحات الخاصة بالصلاة وتنظيفها وترتيبها، فضلا عن التصوير بكاميرته الخاصة لكافة مظاهر الفرح والاحتفالات فى المحافظة

من جانبه، أكد "مينا" أنه لا يفوت مناسبة دينية، إلا ويشارك فيها، ويقدم التهنئة، موضحا: " أحاول تقديم الفرحة لإخوانى المسلمين،  ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى بسوهاج، الجميع هنا واحد عندما يسير الشاب المسلم جنبا إلى جنب مع الشاب المسيحى لا تستطيع أن تحدد هوية أحد منهم، فكلاهما واحد، ملامح واحدة، ثقافة واحدة، يجمعهم في النهاية حب الوطن".

الشاب مينا خلال صلاة عيد الأضحى (1)
الشاب مينا خلال صلاة عيد الأضحى 
الشاب مينا خلال صلاة عيد الأضحى (2)
الشاب مينا خلال صلاة عيد الأضحى 

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