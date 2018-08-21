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نيابة طوخ تأمر بصرف عروس طوخ "القاصر" من النيابة بعد تصالحها مع زوجها الخليجى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:49 م
نيابة طوخ تأمر بصرف عروس طوخ "القاصر" من النيابة بعد تصالحها مع زوجها الخليجى حبس
القليوبية نيفين طه
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سلمت عروس طوخ "القاصر" الهاربة من منزل عريسها الخليجى، اليوم، الثلاثاء، إلى مركز شرطة طوخ، وجرى عرضها على النيابة، حيث تصالح الزوج مع والدها وعروسه بعد أن تنازل عن المحضر وخرجا من سراى النيابة سويا.
 
تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من "م ب ج" 37 سنة خليجى الجنسية، يتهم فيه "ح س" مزارع بقيامه بتزويج نجلته له وفى الصباحية هربت من الشقة.
 
وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق مدير المباحث إلى أن السعودى تزوج الفتاه "س" 17 عاما، عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيا، بعد أن قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها وقام باستئجار شقه لها فى منطقة الفلل بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فذهب إلى والدها لسؤاله عنها، فقال المزارع له إنها لم تأت إليه، فتوجه السعودي إلى مركز الشرطة وحرر محضر رقم 10979 اداري ضد الوالد والعروس، وتم ضبط والد العروس وأحيلا للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.
 
 

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