موجز أخبار6.. الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات إزالة تعديات على النيل بـ8 محافظات

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الداخلية تؤمن تنفيذ 307 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل فى 8 محافظات.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

ملك البحرين فى اتصال هاتفى بالسيسى: نتمنى لمصر الخير والتقدم

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر قيادةً وشعباً كل الخير والتقدم.

بارتيك الاسكتلندي يعلن ضم كوليبالى مهاجم الأهلي الهارب

أعلن نادي بارتيك ثيسل الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية الأسكتلندي، تعاقده رسمياً مع مهاجم الاهلى السابق، سليمانى كوليبالي لمدة موسم واحد.

"فورين بوليسى": انهيار الليرة يعود لسياسات الديكتاتور التركى

قالت مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، إن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يخسر الحرب الاقتصادية التى تواجهها بلاده، مضيفة أنه فى الوقت الذى تلقى فيه أنقرة باللوم على واشنطن بشأن مشاكلها الاقتصادية، فإنها تقاتل العدو الخطأ.

أحكام وإرشادات يجب على الحاج معرفتها فى أيام التشريق

عزيزى الحاج أو من تتمنى أداء هذه الفريضة فى يوم ما، هناك بعض الأحكام المهمة التى ينبغى عليك الأخذ بها فى أيام التشريق، فوفقا لإرشادات رئاسة شئون الحرمين الشريفين، التى نشرتها فى مقطع فيديو بصوت الشيخ شرف بن على الشريف، أكدت على وجوب المبيت بمنى فى ليلة الحادى عشر وليلة الثانى عشر من ذى الحجة إلا على السقاة أو الرعاة ونحوهم.

مع أول أيام عيد الأضحى .. هل تعلم كيف يُعيد الأهلى والزمالك على الجماهير ؟

ينتظر فريق الكرة بالنادى الأهلى تحد خاص عندما يواجه نظيره وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، نظراً لكون المباراة تقام فى أول أيام العيد ، كما يلعب الفريق الأحمر مباراة أخرى رابع أيام العيد أمام حرس الحدود فى بطولة الدورى العام أيضاً .

مقتل 22 حوثيا فى غارات للتحالف العربى فى محافظة الحديدة باليمن

أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، منذ قليل بمقتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى على تجمعاتهم بمديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة اليمنية.

الداخلية تؤمن تنفيذ 307 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل فى 8 محافظات

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى أوروبا باستفتاء صفحة دورى الأبطال

تفوق النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى على كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى فى الاستفتاء الذى طرحته الصفحة الرسمية لمسابقة دورى ابطال اوروبا بموقع "تويتر"، لاختيار أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018.

الشرطة النسائية تضبط 3 متحرشين داخل حديقة الحيوان بالجيزة

تمكنت ضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى الجيزة برئاسة العقيد منى المسلمى، خلال حملة مكثفة داخل حديقة الحيوان، من رصد 3 حالات تحرش داخل الحديقة وهى لـ مسن تم ضبطه يتحرش بطفل، وشاب يتحرش بسيدة مسنة، وثالث يتحرش بسيدة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة معهم وتحرير محاضر تحرش لهم.

علماء بريطانيون يؤكدون بدء الحياة على الأرض قبل 4 مليار سنة

أكد علماء بريطانيون أن الحياة الأولى على الأرض تطورت بعد اصطدام كوكب صغير يدعى "ثيا" مع الأرض، وكان الأثر الجانبى لهذا التصادم المجرى هو ظهور أول حياة على الأرض، واكتشف العلماء أن هذا حدث قبل 100 مليون سنة مما كان يعتقد فى السابق.

لأول مرة.. الخنازير تتجاوز عدد السكان فى إسبانيا

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إنه لأول مرة فى التاريخ يتجاوز عدد الخنازير فى إسبانيا عدد سكانها، حيث وصل عدد الخنازير 50 مليون رأس، أى أكثر بـ 3.5 مليون من السكان الإسبان الحاليين الذى يصل عددهم إلى 46.5 مليون نسمة.

الحوثيون يحتجزون اليمنيين المسافرين من صنعاء لقضاء العيد مع ذويهم

منعت ميليشيا الحوثي وصول عدد من الأسر المسافرة من صنعاء إلى مأرب، لقضاء العيد مع ذويهم، وقالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي في نقطة "أبو عاصم" برداع ـ تحتجز عشرات الأسر القادمة من صنعاء، في الطريق، غير سامحة لهم بالتوجه إلى مأرب.

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

أقرت الجماهير الإنجليزية بصحة ركلة الجزاء التى تسبب فيها النجم المصرى محمد صلاح فى مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التى أقيمت مساء أمس بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 0.

مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمين تعيد زوجين لأبنائهما بعد شهور السجن.. فيديو

فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإفراج عن الغارمين والغارمات، شهدت الاحتفالية التى نظمها قطاع السجون للإعلان عن أسماء النزلاء المنطبق عليهم شروط العفو، حالات إنسانية عديدة كست الأجواء بالفرحة والدموع معًا، لتجمع تلك المبادرة شمل الأسرة التى فككتها الديون، ليلتقى الشتيتان بعدما ظنوا كل الظن أنهم لن يتلاقيا.

ضاحى خلفان يطلب مواجهة منتقدى جهود المملكة فى تنظيم الحج حتى يطهر ألسنتهم

هاجم ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، منتقدى جهود المملكة العربية السعودية فى تنظيم موسم الحج لعام 1439، حيث قال "لو الإنسان نظر بعين الإنصاف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنفسه، يتفقد الترتيبات الميدانية فى منى وعرفة، هاتوا لى من ينتقد جهود المملكة حتى أطهر لسانه".

ترامب يبعد الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن أولادها فى العيد.. اعرف السبب

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين، عن حزنها لقضائها أول أيام عيد الأضحى بعيدًا عن أولادها بسبب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمنع دخول السوريين إلى بلاده.

البحرين تقرر إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين باستثناء الطلاب

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الثلاثاء، وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد البحرين.

صور.. المحافظات ترفع شعار "العيد فرحة".. الأسر تحتفل بالمنتزهات والكورنيش والقناطر وحديقة الحيوان والمراكب النيلية.. تكثيف أمنى خلال الاحتفالات.. والمواطنون يزورون المقابر بصحبة أطفالهم

احتفلت الأسر المصرية بعيد الأضحى، رافعين شعار العيد فرحة، وخرج الآلاف فى المحافظات للحدائق والمتنزهات العامة، للاحتفال بالعيد، وسط تكثيف أمنى كبير من قوات الأمن لتأمين الاحتفالات.

مبادرة الرئيس تعيد "الغارمين" للحياة.. 627 مواطنا يتنسمون هواء الحرية بعد سداد ديونهم.. أم تعود لأطفالها الستة: "يحيا السيسي".. إنقاذ مستقبل طالب صيدلة دخل السجن بعدما ضمن والده فى سيارة.. وزوجان يلتقيان أخيرا

أيام صعبة قضوها داخل السجن بعيدًا عن أبنائهم وذويهم، لا لذنب إجرامى ولكن لضيق ذات اليد، الذى جعلهم عاجزين عن الوفاء بالدين، ليجدوا أنفسهم فى ساحات القضاء، ومن ثم صدور أحكامًا قضائية متفاوتة ضدهم، تنقلهم جبرًا إلى السجون، لتأتى فى نهاية المطاف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن الغارمين والغارمات، وتمثل طوق النجاة، الذى يفك قيودهم ويعيدهم إلى أسرهم وذويهم، ليسيطر مشهد الدموع والفرح والرقص والزغاريد.