ملك البحرين فى اتصال هاتفى بالسيسى: نتمنى لمصر الخير والتقدم

كتب - محمد الجالى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر قيادةً وشعباً كل الخير والتقدم.

وأضاف راضى أن الرئيس السيسي من جانبه أعرب عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلى القدير، أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة، وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.