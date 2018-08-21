مقتل وإصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار بكوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق رجل مسن النار من بندقية على أشخاص فى مكتب بإحدى بلديات محافظة بونجهوا الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الشرطة الهندية قولها "إن الرجل يبلغ من العمر 77 عاما، وقد دخل إلى مكتب بلدة سوشونميون (على بعد حوالى 190 كيلومترا جنوب شرق سول) وأطلق النار على المتواجدين داخل المكتب، فيما تمكنت عناصر قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، وتم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة".

وأضافت أن الجانى كان قد أطلق النار على شخص آخر فى منطقة منفصلة وأصابه، وذلك قبل هجومه على مكتب بلدة سوشونميون.