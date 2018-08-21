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مساعد وزير الداخلية: القيادة السياسية حريصة على إخلاء السجون من الغارمين

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:39 م
مساعد وزير الداخلية: القيادة السياسية حريصة على إخلاء السجون من الغارمين غارمين وغارمات تم الإفراج عنهم بمبادرة من الرئيس -أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
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قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزارة الداخلية تجدد جهود العطاء للإفراج عن الغارمين والغارمات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على سعى القيادة السياسية إخلاء السجون من الغارمات والغارمين.

وأضاف الغمرى، أن القيادة السياسية حريصة على إعادة الغارمين والغارمات إلى حياتهم الطبيعية، بالإفراج عن عدد كبير منهم.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية تتبع سياسة عقابية حديثة فى إعادة تأهيل السجناء واندماجهم فى المجتمع، الإفراج عن الغارمين والغارمات، فى إطار رعاية مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات، موضحًا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولى اهتمام كبير  بمنظومة الإفراج عن الغارمين وتحقيق رسالة السجون.


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