مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات والأوناش المرورية بكورنيش النيل

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى.

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير منالضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا العلوى حتى حلوان، وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.