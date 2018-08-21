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مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات والأوناش المرورية بكورنيش النيل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:12 ص
مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات والأوناش المرورية بكورنيش النيل حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة، كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق والشوارع الرئيسية وبمجرد رصد أى معوقات مرورية بالطرق وتنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات عيد اﻷضحى على مدار 4 أيام المقبلة.

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى.

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير منالضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا العلوى حتى حلوان، وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.

 


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