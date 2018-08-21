محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهرى بماسبيرو للإطمئنان على استعدادات العيد

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مرسى مسبيرو النهرى، للإطمئنان على سير العمل به وتوافر سبل الراحة للمواطنين، وكذلك توافر شروط الحماية المدنية بالأتوبيس النهرى.

وأكد المحافظ، أن المرسى على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد مشددا على حسن التعامل مع المواطنين، والتنبيه على غلق المرسى حال وجود ازدحام شديد يؤدى إلى حدوث مشكلة.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية للنقل العام، اللواء عصام العزب مدير مباحث النقل والمواصلات، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، واللواء عمرو جمجوم رئيس جهاز السيرفيس بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلات.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ اليوم، مجمع المخابز بمدينة نصر للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتأكد من جودته وكذلك رضا المواطن عن الخدمة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة الحديقة الدولية بمدينة نصر أحد أكبر الحدائق بالقاهرة، والتى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد، وذلك للإطمئنان على سير العمر وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.