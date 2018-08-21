محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى.. صور

الفيوم - رباب للجالي

حرص الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، على زيارة المرضى بمستشفى الفيوم العام للاطمئنان عليهم وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل، وكان فى استقباله الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وتفقد المحافظ خلال الزيارة غرف الجراحة والعظام والعناية المركزة والحضانات، وأكد الانتهاء من أعمال التطوير المزمع تنفيذها بالمبنى فى الأوقات الزمنية المحددة،مشددا على وكيل وزارة الصحة بالمرور الدورى على النوبتجيات بمختلف المستشفيات.

وأكد المحافظ على ضرورة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى والمصابين، مشددا على كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير سبل الراحة المناسبة للمرضى.

كما قدم المحافظ العيديات للأيتام بدار عائشة حسانين.

المحافظ يهنئ المرضى