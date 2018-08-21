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محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسى وقيادات مجتمعية للتهنئة بعيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:05 ص
محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسى وقيادات مجتمعية للتهنئة بعيد الأضحى المحافظ يستقبل الوفد الكنسى
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بمكتبه وفد كنسى للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، على رأسهم الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأب سمعان صبحى راعى الكنيسة الكاثوليكية، والقس وائل نشأت راعى الكنيسة الإنجيلية، والذين قدموا التهنئة بمناسبة العيد مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك، مشيرا إلى أن تعاليم الدين الإسلامى تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية.

كما استقبل أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجهاز التنفيذى وعدد من رجال الدين الإسلامى والمواطنين للتهنئة بالعيد.

 


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