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محافظ الجيزة يؤدى صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود ويتفقد مستشفى التحرير العام

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:00 ص
محافظ الجيزة يؤدى صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود ويتفقد مستشفى التحرير العام مسجد مصطفى محمود - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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يؤدى اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، ثم يبدأ جولة ميدانية يزور خلالها دار الأورمان لرعاية الأيتام فرع المهندسين الكائنة بشارع المحروقى المتفرع من  شارع البطل أحمد عبد العزيز.

 

ومن المقرر أن يزور المحافظ اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستشفى التحرير العام، ثم يليها جولة بالأحياء لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ويعقب ذلك استقبال المهنئين بالعيد بديوان عام محافظة الجيزة، كما يشهد المحافظ عزف الموسيقى العسكرية التى تتمركز بحديقة ديوان المحافظ.


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