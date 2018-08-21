محافظ الإسماعيلية ومساعد قائد الجيش الثانى يضعان الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

وضع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أركان حرب مساعد قائد الجيش الثانى الميدانى، أكاليل الزهور على النُصُب التذكارى للجندى المجهول لشهداء القوات المسلحة بمقابر الشهداء بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى.

وتضمنت مراسم الاحتفال، التى حضرها قادة الأفرع العسكرية من قيادات الجيش الثانى الميدانى، عزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطنى وسلام الشهيد فى تقاليد عسكرية أصيلة للوفاء لشهداء مصر جيلاً بعد جيل، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، كما تضمنت مراسم الاحتفال قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ومصافحة مساعد قائد الجيش الثانى والمحافظ ومدير الأمن لعدد من قادة أفرع القوات المسلحة وتقديم التهنئة بالعيد.



























