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محافظ أسيوط يستقبل القيادات الدينية والشعبية للتهنئة بعيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:58 ص
محافظ أسيوط يستقبل القيادات الدينية والشعبية للتهنئة بعيد الأضحى
أسيوط - ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على قوة وتماسك الشعب المصرى بمختلف طوائفه ووقوفه صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والسير قدما لتحقيق التنمية والنهوض بكافة الخدمات والقطاعات لتحقيق رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة مقدما التهنئة للحضور ولجموع الشعب المصرى عامة وأهالى محافظة أسيوط بصفة خاصة متمنيا دوام الأمن والاستقرار والتقدم لبلدنا الغالى وداعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات مشيرا إلى أن صلاة عيد الأضحى ستكون بساحتى أرض الملاعب ومسجد ناصر بمدينة أسيوط بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

 

جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس الاثنين للفيف من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم التهانى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وذلك بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الامن الوطنى بالمحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والمقدم سامح كمال بقطاع الأمن الوطنى والمقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف الشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط والمهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وامين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بقاعة كبار الزوار بمبنى ديوان عام المحافظة.

 

حيث استقبل المحافظ وفدا من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بأسيوط بالإضافة إلى لفيف من أساقفة ومطرانة وقساوسة محافظة أسيوط من كافة الطوائف وعلى رأسهم الأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس والأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بالقوصية والأب باقى صدقة راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط والذين قدموا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك كما استقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى مديريات الخدمات وبعض القيادات الحزبية والنقابية واتحادات العمال وأعضاء اتحاد شباب أسيوط وشباب حزب مستقبل وطن.

 

كما أشار محافظ أسيوط إلى استعداد المحافظة بكافة اجهزتها التنفيذية لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك مؤكدا على تواجد جميع القيادات التنفيذية فى مواقع عملهم طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين ومواجهة أى طارئ منوها إلى استمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية كافة السلع واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات وخاصة اللحوم والتى يزداد الطلب عليها خلال أيام العيد وتشكيل غرفة عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بالمراكز على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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