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مجازر القاهرة والجيزة تفتح أبوابها اليوم مجانًا لذبح أضاحى المواطنين

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 ص
مجازر القاهرة والجيزة تفتح أبوابها اليوم مجانًا لذبح أضاحى المواطنين مجازر القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تفتح مجازر القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك وعلى مدار 4 أيام، أبوابها مجانًا أمام المواطنين لذبح أضاحى المواطنين، وذلك لتشجيعهم على منع الذبح فى الشوارع وعدم تلويث البيئة والشوارع، حيث يبلغ عدد المجازر بالمحافظتين 28 مجزرًا.

 

وحذرت محافظتا القاهرة والجيزة، المواطنين من ذبح الأضاحى فى الشوارع، والذى يعرضهم لغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه ومحاضر بيئة، مع التشديد على ضرورة رفع مخلفات الذبح وتطهير أماكن الذبح حفاظًا على البيئة.

 

وكثفت المحافظتان من نشر أفراد المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفة والتعامل معها وتحرير محاضر بيئة للمخالف، وكذلك منع إقامة شوادر للحوم بدون تراخيص بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى.

 


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