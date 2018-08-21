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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:40 م
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مؤشر نيكى يرتفع بفضل شراء عقود آجلة.. وأسهم شركات المحمول تتراجع

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:30 م
مؤشر نيكى يرتفع بفضل شراء عقود آجلة.. وأسهم شركات المحمول تتراجع بورصة طوكيو ـ أرشيفية
رويترز
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عوض المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية خسائره وأغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء، بعد أن حفز انخفاض الين عمليات شراء للعقود الآجلة، لكن أسهم شركات المحمول تراجعت بعد تقارير إعلامى نقل عن مسؤول يابانى قوله أن القطاع بحاجة لإصلاحات.

 

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.1 % ليغلق عند 22219.73 نقطة، بعدما كان منخفضا معظم الجلسة.

 

وتراجع الدولار دون المستوى النفسى المهم البالغ 110 ينات للدولار للمرة الأولى منذ 28 يونيو ، بعد أن انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لرفعه أسعار الفائدة.

 

لكن الدولار تعافى لاحقا ليجرى تداوله عند 110.04 ين، مما دفع المستثمرين لشراء العقود الآجلة. وزاد سهم فاست ريتيلنيج ذو الثقل 2.3 % فى الجلسة، ليضيف 42 نقطة إلى المؤشر نيكى القياسى.

 

غير أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.4 % إلى 1685.42 نقطة، وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1455 إلى 563 سهما.

 

ويقول محللون أن إقبال المستثمرين على المخاطرة يظل منخفضا فى ظل حالة عدم اليقين التى تكتنف المحادثات التجارية المزمع إجراؤها على مستوى أقل بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.

 

وانخفضت أسهم شركات خدمات الهاتف المحمول بعد أن ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا قال فى خطاب ألقاه فى مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو أن قطاع الهاتف المحمول فى البلاد بحاجة لإصلاحات كما قال أن رسوم المحمول يجب أن تنخفض بنحو 40 %، وفقا للوكالة.

 

وتراجعت أسهم كيه.دي.دي.آى كورب 5.2 % وإن.تي.تى دوكومو أربعة بالمئة، وهبطت أسهم مجموعة سوفت بنك 1.6 %  وراكوتين للتجارة الإلكترونية، التى تخطط لتدشين أنشطة فى قطاع الهاتف المحمول، 3.6 %.

 

كما انخفضت أسهم شركات الإلكترونيات، إذ تراجع سهم باناسونيك 2.1 % وألبس إلكتريك 1.4 %.


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