لأول مرة.. الخنازير تتجاوز عدد السكان فى إسبانيا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إنه لأول مرة فى التاريخ يتجاوز عدد الخنازير فى إسبانيا عدد سكانها، حيث وصل عدد الخنازير 50 مليون رأس، أى أكثر بـ 3.5 مليون من السكان الإسبان الحاليين الذى يصل عددهم إلى 46.5 مليون نسمة.

وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ عام 2013 ارتفع عدد الخنازير بمقدار 9 مليون، وتنتج صناعة الخنازير فى إسبانيا أربعة مليون طن من اللحوم كل عام.

وأشار عدد من الخبراء الى أن استهلاك المياه العالى اللازم للحفاظ على هذه الحيوانات فى حالة جيدة تؤثر سلبا على البيئة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل خنزير يحتاج إلى 15 لترا من المياه يوميا، مما يعنى استهلاكا أعلى من سكان مدن إسبانية مثل اشبيلية وسرقسطة واليكانتى.

ووفقا للصحيفة، فأن الإسبان يستهلكون 21 كيلوجرام من لحم الخنزير سنويا، كزنها واحدة من البلدان ذات أعظم التقاليد فى استهلاك هذا النوع من اللحوم، مشيرة إلى أنه منذ فتح المسلمون شبه الجزيرة الايبرية، أصبح الخنزير يرمز إلى المقاومة المسيحية.

وارتفعت قيمة صادرات اللحوم المصنعة بنسبة 9% فى عام 2017، حيث بلغت 1.066 مليون يورو، وهو ضعف الرقم فى عام 2007، وزادت قيمة السوق لمنتجات اللحوم المصنعة بنسبة 1.3% فى العام الماضى وبلغت حوالى 6900 مليون يورو، فى سياق ارتفاع معدل الاستهلاك المحلى وبلغت الواردات 364 مليون أى 3.2 %أقل.