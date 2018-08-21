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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:05 م
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كبير مفاوضى الإتحاد الاوروبى: المفاوضات مع لندن بشأن بريكست متواصلة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:59 م
كبير مفاوضى الإتحاد الاوروبى: المفاوضات مع لندن بشأن بريكست متواصلة ميشال بارنييه كبير مفاوضى الإتحاد الاوروبى
أ ف ب
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أعلن ميشال بارنييه كبير مفاوضى الإتحاد الاوروبى، اليوم الثلاثاء، أن الإتحاد الاوروبى والمملكة المتحدة سيتفاوضان من الان فصاعدا "بشكل متواصل"، وذلك مع دخول المفاوضات حول اتفاق الانسحاب المرحلة الاخيرة، قبل مغادرة البريطانيين الاتحاد فى مارس المقبل .
 
وقال "بارنييه" فى مؤتمر صحفى مشترك مع دومينيك راب نظيره البريطانى، فى بروكسل، أن المفاوضات تدخل مرحلتها النهائية، حيث تم الاتفاق على أن يكون التفاوض بين الاتحاد الاوروبى والمملكة المتحدة متواصلا من الآن فصاعدا.
 
من جهته قال الوزير البريطانى المكلف البريكست، سنكثف المفاوضات، مشددا على الالتزام المتجدد لبلاده بالمفاوضات.
 
وكان دومينيك راب تسلم هذا الملف الشائك خلفا لديفيد ديفيس الذى استقال على خلفية تجاذبات داخل حكومة تيريزا ماى.
وأضاف راب "إن افعالنا تتكلم اكثر من كلامنا نحن هنا، وسألتقى ميشال بارنييه مجددا الاسبوع المقبل".
 
وتتعثر المفاوضات بين بروكسل ولندن رغم مراهنة الطرفين على إمكانية التوصل الى اتفاق فى الخريف المقبل.
 
وهدد عدد من وزراء الحكومة البريطانية خلال الصيف بالانسحاب من دون اتفاق، وبات الطرفان يستعدان لمواجهة هذا الاحتمال.
 
ومع تحديد نهاية مارس 2019 موعدا لتطبيق بريكست، لابد من التوصل إلى الاتفاق حول الانسحاب وطبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين قبل نهاية السنة بوقت طويل، لافساح المجال امام برلمانات الدول بالموافقة عليه.
 

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