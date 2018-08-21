video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"فيها حاجة حلوة".. طبيب بمستشفى الحسين الجامعى يحمل طفل مريض لصلاة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:53 م
"فيها حاجة حلوة".. طبيب بمستشفى الحسين الجامعى يحمل طفل مريض لصلاة العيد الطبيب يجمل الطفل فى طريقهم لصلاة العيد
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

فى لفتة إنسانية رائعة، تحمل معانى الحب والعطف والرعاية، وتنقل المعنى الحقيقى لمهنة الطب، حمل طبيب شاب بمستشفى الحسين الجامعى طفل مريض لحضور صلاة عيد الأضحى.

الطبيب يجمل الطفل فى طريقهم لصلاة العيد
الطبيب يجمل الطفل فى طريقهم لصلاة العيد

الصور التى التقطها شاب يدعى "سيد حجاج"، تظهر الطبيب وسط المارة بالشارع وهو يمشى مرتديا ملابس العمل، حاملًا الطفل الذى تبدو عليه علامات المرض الشديد، ليذهب به إلى جامع الأزهر الشريف لحضور صلاة العيد كغيره من الأشخاص.

الطبيب يحمل الطفل
الطبيب يحمل الطفل

وفى غضون دقائق قليلة بعد نشر الصور على حساب "سيد حجاج"، سرعان ما انتشرت الصور التى أثارت اعجاب متابعى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أكدوا أن الأطباء يقدمون أعمالًا بطولية يجب تسليط الأضواء عليها، فيما علق ملتقط الصور "صورة العيد بالنسبة ليا.. دكتور من مستشفى الحسين الجامعى شايل طفل مريض من المستشفى لحد المسجد ورايح يصلى بيه.. صلاة العيد فى الأزهر".

 

تدوينة ملتقط صور الطبيب

تدوينة ملتقط صور الطبيب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. طبيبة بيطرية بمجزر البساتين: سعيدة بعملى.. ومفيش "بوحة" فى المدبح

طبيب

صلاة العيد

عيد الأضحى

مستشفى الحسين الجامعى

جامع الأزهر




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة