"فيها حاجة حلوة".. طبيب بمستشفى الحسين الجامعى يحمل طفل مريض لصلاة العيد

كتبت – شرويت ماهر

فى لفتة إنسانية رائعة، تحمل معانى الحب والعطف والرعاية، وتنقل المعنى الحقيقى لمهنة الطب، حمل طبيب شاب بمستشفى الحسين الجامعى طفل مريض لحضور صلاة عيد الأضحى.



الطبيب يجمل الطفل فى طريقهم لصلاة العيد

الصور التى التقطها شاب يدعى "سيد حجاج"، تظهر الطبيب وسط المارة بالشارع وهو يمشى مرتديا ملابس العمل، حاملًا الطفل الذى تبدو عليه علامات المرض الشديد، ليذهب به إلى جامع الأزهر الشريف لحضور صلاة العيد كغيره من الأشخاص.



الطبيب يحمل الطفل

وفى غضون دقائق قليلة بعد نشر الصور على حساب "سيد حجاج"، سرعان ما انتشرت الصور التى أثارت اعجاب متابعى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أكدوا أن الأطباء يقدمون أعمالًا بطولية يجب تسليط الأضواء عليها، فيما علق ملتقط الصور "صورة العيد بالنسبة ليا.. دكتور من مستشفى الحسين الجامعى شايل طفل مريض من المستشفى لحد المسجد ورايح يصلى بيه.. صلاة العيد فى الأزهر".