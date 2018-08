فيديو.. رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندى، وزوجته صوفى ترودو، مسلمى كندا والمسلمون حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال ترودو، فى مقطع فيديو بدأه بتحية الإسلام باللغة العربية "السلام عليكم"، مضيفًا: "عيد مبارك، نرسل أنا وصوفى، أطيب تمنياتنا للمسلمين فى كندا وحول العالم وهم يحتفلون بعيد الأضحى".

وأضاف ترودو، اليوم نشارك المجتمعات الإسلامية فى كندا وحول العالم للاحتفال بعيد الأضحى الذى يمثل الحج، وهو وقت للتفكير فى دروس التضحية وإظهار التعاطف مع المحتاجين، كما أنه فرصة للتعرف على الإسهامات الهامة التى يقدمها المجتمع الإسلامى الكندى لمجتمعنا.

Eid Mubarak! Sophie and I send our best wishes to Muslims in Canada and around the world as they celebrate Eid al-Adha. https://t.co/dUh9FyQYKf pic.twitter.com/nQa5WdhQ15