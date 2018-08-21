فيديوجراف.. تعرف على الأعداد النهائية للحجاج هذا الموسم

كتب محمد تهامى زكى

الاحصائيات النهائية لأعداد حجاج موسم هذا العام 1439هـ. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/OAxZ1xtWMV — الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

أعلن الحساب الرسمى للحج، أن الإحصائيات النهائية لأعداد حجاج موسم الحج لهذا العام، بلغ 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا.

وبلغ عدد الحجاج من خارج المملكة مليون و758 ألفا و722 حاجا بنسبة 74.2%، بينما بلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 612 ألفا و953 حاجا بنسبة 25.8%، فيما بلغ عدد الحجاج الذكور مليونا و327 ألفا و127 حاجا بنسبة 55.9% مقابل مليون و44 ألفا و548 من الإناث بنسبة 44.1% من إجمالى عدد الحجاج.

كما قدرت نسبة الحجاج من داخل مكة بعدد 372 ألفا و991 حاجا بنسبة 60.9%، مقابل 239 ألفا و962 حاجا بنسبة 39.1%.

أما النسبة الأكبر من عدد الحجاج فكانت من الدول الأسيوية عدا الدول العربية، حيث بلغ عددهم مليونا و656 ألفا و936 حاج بنسبة 59.7%، فيما حل ثانيا الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجى بمقدار 395 و410 حاج بنسبة 22.5%، وثالثا جاء عدد الحجاج من الدول الإفريقية عدا الدول العربية بمقدار 166 ألفا و83 حاجا بنسبة 9.5%، ثم الدول الأوربية بعدد حجاج 88 ألفا و601 حاج بنسبة 5%، ثم دول مجلس التعاون الخليجى بعدد حجاج 34 ألفا و140 حاجا بنسبة 1.9%، وأخيرا الحجاج من الأمريكيتين واستراليا وبلغ 24 ألفا و992 حاجا بنسبة 1.4% من إجمالى عدد الحجاج.