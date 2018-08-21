فنان سعودى يواجه ظاهرة "الحج بدون تصريح" بعمل فنى كوميدى





نشر الفنان السعودى سلطان ابوالغيث، عملا فنيا يواجه به الحج بدون تصريح. يؤكد العمل أن الحج هذا العام يلحظ به انخفاضا ملموسا وواضحا فى أعداد المفترشين أو الحجاج الذين يأتون بدون تصريح.

ظلت المملكة لسنوات طويلة الافتراش بالحج هو القضية المحورية لها، وذلك لما تمثله من متاعب للسلطات السعودية المدينة منها والأمنية، وهذا الانخفاض يعود إلى الجهد الكبير الذى بذلته كافة الأجهزة الحكومية .

يذكر أن بعض نجوم السوشيال ميديا بالسعودية ساندوا الدولة بمقاطع "اسكتش" مثلما عمل نجم السوشيال ميديا الفنان "سلطان أبوالغيث" فى مقطع كوميدى بعنوان الحج بدون تصريح.