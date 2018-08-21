video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فنان سعودى يواجه ظاهرة "الحج بدون تصريح" بعمل فنى كوميدى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:17 م
فنان سعودى يواجه ظاهرة "الحج بدون تصريح" بعمل فنى كوميدى الحج - أرشيفية
رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

 

نشر الفنان السعودى سلطان ابوالغيث، عملا فنيا يواجه به الحج بدون تصريح. يؤكد العمل أن الحج هذا العام يلحظ به انخفاضا ملموسا وواضحا فى أعداد المفترشين أو الحجاج الذين يأتون بدون تصريح.

ظلت المملكة لسنوات طويلة الافتراش بالحج هو القضية المحورية لها، وذلك لما تمثله من متاعب للسلطات السعودية المدينة منها والأمنية، وهذا الانخفاض يعود إلى الجهد الكبير الذى بذلته كافة الأجهزة الحكومية .

يذكر أن بعض نجوم السوشيال ميديا بالسعودية ساندوا الدولة بمقاطع "اسكتش" مثلما عمل نجم السوشيال ميديا الفنان "سلطان أبوالغيث" فى مقطع كوميدى بعنوان الحج بدون تصريح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضيوف الرحمن يرمون الشيطان وينحرون ويحلقون الرؤوس فى أول أيام العيد..السلطات السعودية تضخ كميات ضخمة من مياه زمزم المبردة للحجاج..وشاشات بالحرم لإرشاد الحجيج وتوعيتهم.. والأمن ينصح باستخدام الطوابق لرمى الجمرات

الحج

الحج دون ترخيص

سلطان ابو الغيث




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة