فتح مراكز الشباب بالأقصر للأهالى مجاناً للاحتفال بعيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

وجه حفنى بركات حفنى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تعليماته لجميع مديرى الإدارات الفرعية ومديرى مراكز الشباب بمحافظة الأقصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح جميع مراكز الشباب بالمحافظة أمام الأهالى مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والسماح للمواطنين بدخول مراكز الشباب والاستفادة من خدماتها دون دفع أية رسوم خلال أيام العيد التى تبدأ من صباح الثلاثاء.

وأكد حفنى، فى ببيان صحفى، أن ذلك جاء بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفى إطار الدور المجتمعى لمراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية لخدمة النشء والشباب والمواطنين وتقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.