ضبط 9 قطع حشيش بحوزة عاطلين فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين اثنين، بحوزتهما 9 قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم هيثم أبو السعود، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، بتمكن النقيب محمد منجى، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطلين اثنين، وبحوزتهما 9 قطع من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزتهما على هاتفى محمول، ومبلغ مالى.

وأمام الرائد أحمد فاضل، معاون أول مباحث القسم، اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.