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ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح نارى بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:10 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح نارى بالقناطر الخيرية حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وسلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد مروان حبشى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، مفادها تردد عاطل على دائرة المركز، يقوم بترويج مخدر الحشيش على عملائه.
 
تم عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب حسام سند معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، تم من ضبط "إبراهيم.  م" 28 سنة، عاطل، ومقيم بالشرقاوية البحرية – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، السابق اتهامه فى القضية رقم 6282 لسنة 2014 م جنح قسم بولاق القاهرة – سلاح بدون ترخيص، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى 1000جنيه وهاتف محمول.
 
وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  8028 لسنة 2018م إدارى مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

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