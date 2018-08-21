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ضبط أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:23 م
ضبط أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط محمد ح م 21سنة صاحب محل أعلاف حيوانية بعزبة على عبده مركز قطور وبحوزته طن و200 كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، تحرر المحضر 601 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور.

كما تم ضبط 1800 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بحوزة بائع مجهول صاحب فرش بميدان السيد البدوى أول طنطا، وفر هاربا أثناء مشاهدته سيارة الحملة، وتحرر المحضر 25055 جنح قسم أول طنطا، وضبط وائل را 28 سنة محل بقالة بقرية سبرباى مركز طنطا مقيم بقرية محلة منوف وبحوزته 149 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر 835 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط شادى ن ع 35سنة  صاحب محل بقالة بقرية سبرباى مركز طنطا وبحوزته 183 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية تحرر المحضر 820 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


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