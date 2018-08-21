صور.. 8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

كتب محمود رضا الزاملى _ أ.ف.ب

لقى 8 من هواة المشى فى الطبيعة مصرعهم ولا يزال 5 آخرون، فى عداد المفقودين إثر فيضان جدول جبلى فجأة فى منطقة كالابريا فى جنوب إيطاليا، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية لوكالة فرانس برس "لدينا رسميا 8 قتلى، ولكن لا يمكننا ان نستبعد امكانية ان ترتفع هذه الحصيلة".

وأضاف "وفقاً لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا فى المكان ضمن ثلاث مجموعات"، ولاحقاً خلال المساء أكدت إدارة الأمن فى كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا، حصيلة القتلى الثمانية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إنقاذ ما مجموعه 23 شخصاً وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على خمسة مفقودين.

وبحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 18 شخصاً، من جهتها أفادت صحيفة كورييرى ديلا سيرا أن القتلى الثمانية هم أربعة رجال وأربع نساء، مشيرة إلى أنه بين الناجين الـ23 هناك طفلان بينهما فتاة أصيبت بانخفاض فى حرارة الجسم مما استدعى نقلها على متن طوافة إلى المستشفى، وبحسب الإعلام المحلى فإن بين المفقودين الخمسة مرشد محلي.

وأعلن قائد الحماية المحلية فى المقاطعة كارلو تانسى أن وحداته استقدمت كشّافات ضوئية ضخمة لمواصلة عمليات البحث خلال الليل.



ذوى ضحايا فيضان جنوبى إيطاليا



فيضان جنوبى إيطاليا