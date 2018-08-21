صور.. 12 متنزها بكفر الشيخ تنتظر الآلاف من المواطنين لقضاء عيد الأضحى

استعدت متنزهات محافظة كفر الشيخ لاستقبال الأهالى خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون سواء من قرى ومدن المحافظة أو القادمين من المحافظات، لقضاء إجازة عيد الأضحى، وأهمها مصيف بلطيم، وهناك 12 موقعاً متنوعاً فى كافة مدن المحافظة استعدت لاستقبال الآلاف لقضاء أيام العيد بأقل الأسعار.

"اليوم السابع" ينشر أفضل الأماكن للراغبين فى التنزه، لقضاء أيام عيد الأضحى، وكيفية الوصول لها بكل مدن المحافظة.

1- حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، تقع بشارع الجامعة، وتضم عددا من المتنزهات، وفندق، ومطعم، والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء، وللوصول لها من أى مكان بمدينة كفر الشيخ، يستقل الراغب للتنزه بها تاكسى أجرة بـ7 جنيهات، أو عن طريق سرفيس خط "موقف كفر الشيخ سخا أ القرضا، أو من محطة كفر الشيخ خط "المحطة القرضا ب "جنيه ونصف"، وتذكرة الدخول بـ2 جنيه.

2- حديقة الحيوان، وهى تقع داخل حديقة صنعاء، وتذكرة الدخول 5 جنيهات، والوصل لها نفس طريقة الوصول لحديقة صنعاء إما يستقل المتنزه تاكسى أجرة بـ7 جنيهات، أو يتجه للحديقة سيرا على الأقدام من دوران المحافظة "ميدان النصر" ويستغرق حوالى 10 دقائق أو استغلال سرفيس بجنيه ونصف.

3- المناطق الخضراء المنتشرة من دوران النصر بوسط مدينة كفر الشيخ مرورا بديوان عام المحافظة حتى حديقة صنعاء، وتلك المناطق يلجأ لها البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل رسم دخول الحدائق المتنزهات، وينصبون الخيم، كما تنتشر فى تلك المساحات الخضراء العديد من وسائل التسلية من المراجيح والألعاب المتعددة، بالإضافة للخيول ليمتطيها الأطفال.

4- يحتفل المواطنون بالعيد فى ميدان الملك عبد الله والواقع على رافد الطريق الدولى الواصل بين كمين 30 يونيو "القرضا سابقاً"، لموقف كفر الشيخ العمومى، ويقع الميدان وسطهما ميدان كبير يتوسطه نسر، يتجه له الكثير للتنزه ليلا، كما يلجأ له العرسان للاحتفال بزفاقهم والتقاط الصور التذكارية به، كما يزدحم بأهالى كفر الشيخ ليلا كمتنفس لهم، وأقيم ذلك الميدان نظراً لقوة العلاقة بين مصر والسعودية.

5-حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، ويعد الوصول لها من أى مكان من خلال السرفيس الداخلى بـ"جنيه وربع" وهى مجاورة لمجلس مدينة دسوق، وهى مطلة على نهر النيل، ومنها يتجه المتنزهون إلى المراسى للتنزه فى المراكب النيلية، وكذلك مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وبينه بين حديقة الأسرة والطفولة الميدان الإبراهيمى، وهناك عدد من الحدائق الأخرى بدسوق منها حديقة أم القرى وحديقة 6 أكتوبر، حديقة الميدان الإبراهيمى، وحديقة الصفا، وحديقة النادى الرياضى، وحديقة نادى المعلمين، وحديقة الفردوس، وحديقة وادى النيل.

6- المراكب النيلية والعوامات وهى بـ3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، ويقضى المتنزهون رحلات نيلية فى فوه بطول كورنيش النيل، وحول جزيرة الذهب وسط نهر النيل حتى كبرى فوه العلوى والعودة، كما يجد أصحاب مراكب الصيد بفوه فرصة لكسب الرزق من خلال استغلالها فى الرحلات اللنيلية وأكبر مستقليها من العائلات، أما المراكب النيلية الكبرى يستقلها الأفراد للتنزه سواء فى مدينة دسوق أو مدينة مطوبس.

7- حداق ومتنزهات مطوبس وقناطر أدفينا المطلة على نهر النيل، وبها رحلات نيلية ومراكب صيد تستغل للتنزه وهى تقع على نهر النيل بين مطوبس وأدفينا التابعة لمحافظة البحيرة، ونادى مطوبس الرياضى المطل على نهر النيل، والتل الأثرى بالكوم الأحمر الأثرى، والحدائق بالقناطر الجانب الشرقى، وأهم المواقع للنتزه ليلاً كوبرى فوه العلوى الذى يربط بين فوه والمحمدية.

8-حديقة العائلات بفوه، وبها متنزهات وألعاب رياضية وترفيهية مطلة على نهر النيل، وتستغل لهواة صيد الأسماك والتذكرة بـ2 جنيه، والوصول لها من ميدان فوه وهى قريبة من مجلس مدينة فوه ومحكمة فوه.

9- مصيف بلطيم المطل على البحر المتوسط، بـه 6 شواطئ "الفنار، النرجس، الزهراء، السلام، الأمل، الفيروز"، ويتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتقصده الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ويقع المصيف على امتداد الطريق الساحلى الدولى، يفصل بينهما حوالى 800م، حيث يربط الطريق الدولى بين المصيف وباقى مدن الجمهورية المجاورة مثل "رشيد، الإسكندرية، جمصة، المنصورة، دمياط، بورسعيد، السويس"، وتوجد شبكة مواصلات تربط المصيف بهذه المدن، ويقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 5 كيلو مترات شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 80 كم، وعن مدينة دسوق 105 كيلو مترات، يتميز المصيف بوجود كل وسائل الترفية من متنزهات وحدائق وكافتريات وتتوفر فيه كل السلع الغذائية به عدة أسواق، وتواجد أمنى، و120 منقذا منتشرة على الشواطئ، وأسعار العشش تتراوح ما بين 100 جنيه ولـ300 جنيه حسب بعد أو قرب العشة من البحر.

10- كما توجد عدد من المتنزهات ونواد للتنزه منها استاد بيلا وحديقة السلام ببيلا، ونواد وحدائق قلين والحامول وحدائق مدينة الرياض، وحدائق مدينة سيدى سالم والمتنزهات ببلطيم، وكورنيش بحيرة البرلس، وشاطئ البرلس المطل على البحر المتوسط، والتنزه بصيف قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

11- المناطق الأثرية بدسوق "تل الفراعين"، والتى تضم العديد من الآثار الفرعونية سواء تماثيل الملوك، ولوحات جيرانيتية، وآثار مدينة فوه التى بها 365 مسجدا أثريا، وربع الخطايبة، وعدد من البوابات، ويوجد بمدينة فوه العديد من المنازل الأثرية ومعظمها يرجع إلى القرن 19، ومن هذه المنازل منزل القماح ومنزل البوابين ومنزل وقف الدوبى، ومن ضمن الآثار ربع الخطايبة، وكالة ماجور تقع خلف ربع الخطابية وهى الوكالة الثانية المتبقية فى الوجه البحرى بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى

12- متحف الاحياء المائية بمدينة بلطيم التابع لفرع المعهد للبحر الابيض المتوسط بالإسكندرية، ورسم دخول المتحف 2 جنيه فقط، والمتحف يضم عددا من الأحياء المائية النادرة،والكائنات البحرية من البحر المتوسط والبحر الأحمر وأسماك الزينة ويضم العديد من الأسماك المحنطة بأنواعها وكل أنواع اضافة للهيكل العظمى للحوت الذى تم العثور عليه بشواطئ مصيف بلطيم اضافة للتمساح الذى تم العثور عليه بطريق زراعى بجوار نهر النيل بين مدينتى دسوق وفوه، اضافة المائى.



توافد كبير على مصيف بلطيم



حديقة الحيوانات بكفر الشيخ



الاستمتاع بشواطئ بلطيم



حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ



الرحلات النيلية بدسوق