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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:53 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يزور المستشفى العام بالطور ويصرف مكافآت فورية للعاملين

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:47 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يزور المستشفى العام بالطور ويصرف مكافآت فورية للعاملين جانب من الزيارة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الثلاثاء، المرضى بمستشفى الطور العام، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك وتمنى لهم الشفاء العاجل، كما أشاد بنظافة المستشفى وظهورها بهذا المستوى الراقى، فضلا على الخدمة الطبية المميزة، وجودة الوجبات الغذائية.
 
وأمر المحافظ بصرف مكافآت فورية للعاملين بها، كم وزع عيدية العيد على العمال والمرضى.
 
كما زار معسكر قوات الأمن بقرية الجبيل، حيث كان فى استقباله اللواء أحمد أبو عقيل مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، وتناول الإفطار مع الضباط والصف والجنود وقدم لهم التهنئة بالعيد وأكد على دورهم الهام فى حماية الوطن داخليًا بالتعاون مع أخوانهم من أبناء القوات المسلحة الذين يحمون الوطن من أية أخطار خارجية.
 

 


 


 


 


 

 


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